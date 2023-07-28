Трампу висунули нові звинувачення у справі щодо секретних документів

Спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт висунув проти колишнього президента Дональда Трампа три нові звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів у справі про поводження з секретними документами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Politico, яке проаналізувало обвинувальний акт проти Трампа.

У 60-сторінковому документі, оприлюдненому в четвер, слідство звинуватило Трампа у володінні надсекретним військовим планом, яким він через кілька місяців після закінчення президентства поділився з людьми, що не мали допуску до секретної інформації.

До справи також додали третього обвинуваченого: Карлоса Де Олівейру, працівника з Мар-а-Лаго, якого звинувачують у тому, що він разом з Трампом і його помічником Волтом Наутою домагався знищення відеозаписів з камер спостереження.

Додаткові звинувачення є ще однією приголомшливою главою у справі проти колишнього президента США.

Зокрема, Трампу висунуто два нових звинувачення в перешкоджанні правосуддю, пов'язані з імовірною спробою стерти відео з камер спостереження.

Крім того, в новому обвинувальному акті додано ще один пункт звинувачення за Законом про шпигунство про те, що експрезидент нібито володів військовим планом.

Тепер Трампу загрожують 32 пункти звинувачення в умисному зберіганні інформації про національну оборону за Законом про шпигунство і вісім пунктів, пов'язаних з імовірними спробами перешкоджання розслідуванню.

У новому обвинувальному акті стверджується, що 27 червня 2022 року Де Олівейра зустрівся зі співробітником Trump Organization в кімнаті, яку називають "аудіокомірчиною", в Мар-а-Лаго і попросив цю особу – неназвану в обвинувальному акті – видалити відео з камери спостереження, яке слідчі шукали за кілька днів до цього.

"Де Олівейра сказав, що "бос" хоче видалити сервер", – стверджується в новому обвинувальному акті. Працівник "відповів, що не знає, як це зробити, і що він не вірить, що має на це право", додається в обвинувальному висновку.

В обвинувальному висновку зазначено, що незабаром після розмови з неназваним співробітником де Олівейра розмовляв телефоном і надсилав текстові повідомлення Науті, давньому помічнику Трампа, який також є обвинуваченим у цій справі.

56-річному де Олівейрі мають пред'явити звинувачення в понеділок у федеральному суді Маямі. Трамп і Наута також повинні будуть знову постати перед судом за новим обвинуваченням, але коли це станеться, поки неясно.

Команда Сміта вперше отримала кримінальні звинувачення проти Трампа і Наути у Флориді минулого місяця. Вони звинуватили Трампа в тому, що він зберігав коробки з секретними документами у своїй резиденції в Мар-а-Лаго після того, як покинув Білий дім, і намагався перешкоджати зусиллям уряду щодо їх повернення, а Науту – в тому, що він допомагав Трампу перешкоджати розслідуванню.

Оновлений обвинувальний акт не просто додає нові кримінальні звинувачення і нового обвинуваченого; він також демонструє, що слідство докладає цілеспрямованих зусиль, щоб підірвати деякі з нещодавніх публічних заперечень Трампа у справі, яку порушили проти нього.

В рамках окремого розслідування команда Сміта, схоже, наближається до пред'явлення Трампу звинувачень за його спроби підірвати результати виборів 2020 року. Трампу також пред'явлені кримінальні звинувачення на Манхеттені за фальсифікацію бізнес-звітності у зв'язку зі схемою відмивання грошей.

Кожне з нових звинувачень у перешкоджанні правосуддю передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення. Звинувачення в умисному зберіганні національної таємниці в сфері оборони карається позбавленням волі на строк до 10 років.

З огляду на дію федеральних правил винесення вироків і величезну кількість звинувачень, з якими вже зіткнувся Трамп, нові звинувачення можуть істотно не вплинути на остаточний вирок, якщо його визнають винним і засудять до тюремного ув'язнення. Але вони, ймовірно, посилять наратив, який прокурор може представити присяжним і громадськості.

У своїй заяві в четвер увечері кампанія Трампа назвала нові звинувачення "відчайдушними і безглуздими" і заявила, що Сміт "шукає будь-який спосіб врятувати" справу проти експрезидента.

Як повідомлялося, прокурори Міністерства юстиції США в четвер попередили адвокатів експрезидента Дональда Трампа про підготовку проти нього кримінального обвинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Трамп, який нині є найпопулярнішим претендентом на президентську номінацію від Республіканської партії, став першим експрезидентом США в історії, який є обвинуваченим у кримінальній справі.

Федеральна суддя Ейлін Кеннон у п’ятницю ухвалила рішення розпочати судове засідання у справі про неналежне поводження із секретними документами з боку Дональда Трампа на 20 травня 2024 року.

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