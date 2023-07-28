Трампу выдвинули новые обвинения по делу о секретных документах

Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит выдвинул против бывшего президента Дональда Трампа три новых обвинения в совершении уголовных преступлений по делу об обращении с секретными документами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Politico, которое проанализировало обвинительный акт против Трампа.

В 60-страничном документе, обнародованном в четверг, следствие обвинило Трампа во владении сверхсекретным военным планом, которым он через несколько месяцев после окончания президентства поделился с людьми, не имевшими допуска к секретной информации.

К делу также добавили третьего обвиняемого: Карлоса Де Оливейру, работника из Мар-а-Лаго, которого обвиняют в том, что он вместе с Трампом и его помощником Уолтом Наутой добивался уничтожения видеозаписей с камер наблюдения.

Дополнительные обвинения являются еще одной ошеломляющей главой в деле против бывшего президента США.

В частности, Трампу выдвинуто два новых обвинения в препятствовании правосудию, связанные с предполагаемой попыткой стереть видео с камер наблюдения.

Кроме того, в новом обвинительном акте добавлен еще один пункт обвинения по Закону о шпионаже, вытекающий из того, что экс-президент якобы владел военным планом.

Теперь Трампу грозит 32 пункта обвинения в умышленном хранении информации о национальной обороне по Закону о шпионаже и восемь пунктов, связанных с предполагаемыми попытками препятствовать расследованию.

В новом обвинительном акте утверждается, что 27 июня 2022 года Де Оливейра встретился с сотрудником Trump Organization в комнате, которую называют "аудиокомнатой", в Мар-а-Лаго и попросил это лицо – неназванное в обвинительном акте – удалить видео с камеры наблюдения, которое следователи искали за несколько дней до этого.

"Де Оливейра сказал, что "босс" хочет удалить сервер", – утверждается в новом обвинительном акте. Работник "ответил, что не знает, как это сделать, и что он не верит, что имеет на это право", добавляется в обвинительном заключении.

В заключении указано, что вскоре после разговора с неназванным сотрудником де Оливейра разговаривал по телефону и отправлял текстовые сообщения Науте, давнему помощнику Трампа, который также является обвиняемым по этому делу.

56-летнему де Оливейре должны предъявить обвинение в понедельник в федеральном суде Майами. Трамп и Наута также должны будут снова предстать перед судом по новому обвинению, но когда это произойдет, пока неясно.

Команда Смита впервые получила уголовные обвинения против Трампа и Науты во Флориде в прошлом месяце. Они обвинили Трампа в том, что он хранил коробки с секретными документами в своей резиденции в Мар-а-Лаго после того, как покинул Белый дом, и пытался препятствовать усилиям правительства по их возвращению, а Науту – в том, что он помогал Трампу препятствовать расследованию.

Обновленный обвинительный акт не просто добавляет новые уголовные обвинения и нового обвиняемого; он также демонстрирует, что следствие прилагает целенаправленные усилия, чтобы подорвать некоторые из недавних публичных возражений Трампа по делу, которое возбудили против него.

В рамках отдельного расследования команда Смита, похоже, приближается к предъявлению Трампу обвинений за его попытки подорвать результаты выборов 2020 года. Трампу также предъявлены уголовные обвинения в Манхэттене за фальсификацию бизнес-отчетности в связи со схемой отмывания денег.

Каждое из новых обвинений в препятствовании правосудию предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет заключения. Обвинение в умышленном незаконном хранении национальной тайны в сфере обороны наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Учитывая действие федеральных правил вынесения приговоров и огромное количество обвинений, с которыми уже столкнулся Трамп, новые обвинения могут существенно не повлиять на окончательный приговор, если его признают виновным и приговорят к тюремному заключению. Но они, вероятно, усилят нарратив, который прокурор может представить присяжным и общественности.

В своем заявлении в четверг вечером кампания Трампа назвала новые обвинения "отчаянными и бессмысленными" и заявила, что Смит "ищет любой способ спасти" дело против экс-президента.

Как сообщалось, прокуроры Министерства юстиции США в четверг предупредили адвокатов экс-президента Дональда Трампа о подготовке против него уголовного обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Трамп, который сейчас является самым популярным претендентом на президентскую номинацию среди Республиканской партии, стал первым экс-президентом США в истории, который является обвиняемым по уголовному делу.

Федеральная судья Эйлин Кэннон в пятницу приняла решение начать судебное заседание по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами со стороны Дональда Трампа на 20 мая 2024 года.

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