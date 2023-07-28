Три парламентські фракції Болгарії, які мають більшість голосів, запропонували скасувати санкційне виключення для російської компанії "Лукойл", що дозволяє їй продовжувати експортувати нафту попри санкції ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на bTV.

Пропозицію позбавити "Лукойл" права працювати в Болгарії та експортувати там нафту представив голова парламентського комітету з питань енергетики від партії ГЕРБ Делян Добрєв.

Окрім відкликання виключення для російської компанії, три партії пропонують призначити "спеціального комерційного менеджера" для управління її болгарськими активами.

Нагадаємо, йдеться про болгарську компанію "Лукойл Нафтохім Болгарія", яка володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах у болгарському Бургасі та належить російському "Лукойлу".

Минулого року тимчасовий уряд Болгарії і "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися, що компанія, може продовжувати свою діяльність та експорт нафтопродуктів до ЄС до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі. Усе через те, що країна отримала виключення від нафтових санкцій ЄС так само до кінця 2024-го "через специфічну географічну вразливість".

Ініціатива, за словами Добрєва, може набути чинності наприкінці жовтня, оскільки сформульована як поправка до закону "Про контроль за виконанням обмежувальних заходів" у зв'язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Законопроєкт, як очікується, буде ухвалений до кінця вересня, і встановлений термін для уряду – протягом 30 днів після набуття законом чинності – відкликати "виключення з обмежень" без жодних умов.

Також нагадаємо, що раніше парламент Болгарії ухвалив рішення припинити концесію нафтового порту Росенець біля міста Бургас російському нафтовому гіганту "Лукойл".