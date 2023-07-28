В Болгарии заберут у "Лукойла" право торговать нефтью несмотря на санкции ЕС

Три парламентские фракции Болгарии, которые имеют большинство голосов, предложили отменить санкционное исключение для российской компании "Лукойл", что позволяет ей продолжать экспортировать нефть несмотря на санкции ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на bTV.

Предложение лишить "Лукойл" права работать в Болгарии и экспортировать там нефть представил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики от партии ГЕРБ Делян Добрев.

Кроме отзыва исключения для российской компании, три партии предлагают назначить "специального коммерческого менеджера" для управления ее болгарскими активами.

Напомним, речь идет о болгарской компании "Лукойл Нефтехим Болгария", которая владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Балканах в болгарском Бургасе и принадлежит российскому "Лукойлу".

В прошлом году временное правительство Болгарии и "Лукойл Нафтохим Болгария" договорились, что компания может продолжать свою деятельность и экспорт нефтепродуктов в ЕС до конца 2024 года при условии уплаты налогов в полном объеме. Все из-за того, что страна получила исключение от нефтяных санкций ЕС так же до конца 2024-го "из-за специфической географической уязвимости".

Инициатива, по словам Добрева, может вступить в силу в конце октября, поскольку сформулирована как поправка к закону "О контроле за выполнением ограничительных мер" в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.

Законопроект, как ожидается, будет принят до конца сентября, и установлен срок для правительства – в течение 30 дней после вступления закона в силу – отозвать "исключения из ограничений" без всяких условий.

Также напомним, что ранее парламент Болгарии принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец возле города Бургас российскому нефтяному гиганту "Лукойл".