Сейм Польщі надав президенту більше повноважень під час головування країни в ЄС

У п'ятницю ввечері Сейм Польщі прийняв президентський законопроєкт про співпрацю органів влади під час головування країни в Раді ЄС, яке відбудеться в першій половині 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Нові заходи надають главі держави більше повноважень у проведенні європейської політики за рахунок уряду.

Законопроєкт був представлений президентом Анджеєм Дудою, і всі три читання були проведені Сеймом у п'ятницю. 238 депутатів підтримали ухвалення законопроєкту, 210 були проти і шестеро утрималися.

Під час попередніх голосувань Сейм відхилив пропозицію опозиції відхилити закон в цілому; пропозиції меншості також були відхилені. Тепер законопроєкт перейде на розгляд Сенату.

Спочатку Сейм не планував обговорювати ініціативу, однак поспіх пов'язаний з майбутніми виборами. В опозиції вважають, що Анджей Дуда побоюється, що після жовтня йому доведеться співпрацювати з новим опозиційним урядом, і тому хоче законодавчо гарантувати свій вплив на проведення зовнішньої політики.

Під час роботи в Сеймі президентський проєкт підтримала фракції керівної партії "Право і справедливість" (ПіС), тоді як представники опозиції поставилися до пропозиції критично. На думку опозиції, нові правила є неконституційними, а мотивацією їхнього запровадження є страх втратити владу і, відповідно, втратити вплив на європейську політику з боку ПіС.

Закон про співпрацю органів влади під час головування Польщі в Раді ЄС визначає принципи співпраці уряду з президентом, Сеймом і Сенатом у питаннях, пов'язаних з членством Польщі в ЄС.

Відповідно до закону, уряд має подавати президенту пропозиції щодо кандидатур на наступні посади: члена Європейської комісії, члена Рахункової палати, судді Суду ЄС, Генерального адвоката Суду Європейського Союзу, члена Економічного і соціального комітету, члена Комітету регіонів і директора Європейського інвестиційного банку. Президент повинен дати згоду або відмовити у призначенні відповідних кандидатів протягом 14 днів.

Закон також передбачає, серед іншого, що уряд після консультацій з президентом Польща визначає пріоритети для головування в Раді Міністрів і представляє відповідним органам Сейму і Сенату інформацію про ці пріоритети. Рішення про позицію Польщі на засіданні Європейської Ради або міжнародній зустрічі за участю ЄС приймає уряд за погодженням з президентом.

Нагадаємо, в п'ятницю Сейм Польщі також повторно ухвалив закон "Про Державну комісію з розслідування російського впливу", відкинувши вето Сенату і проігнорувавши критику ЄС та Венеційської комісії.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом.

Закон передбачає, що комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.