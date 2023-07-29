Сейм Польши дал президенту больше полномочий во время председательства страны в ЕС

В пятницу вечером Сейм Польши принял президентский законопроект о сотрудничестве органов власти во время председательства страны в Совете ЕС, которое состоится в первой половине 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Новые меры предоставляют главе государства больше полномочий в проведении европейской политики за счет правительства.

Законопроект был представлен президентом Анджеем Дудой, и все три чтения были проведены Сеймом в пятницу. 238 депутатов поддержали принятие законопроекта, 210 были против и шестеро воздержались.

Во время предыдущих голосований Сейм отклонил предложение оппозиции отклонить закон в целом; предложения меньшинства также были отклонены. Теперь законопроект перейдет на рассмотрение Сената.

Изначально Сейм не планировал обсуждать инициативу, однако спешка связана с предстоящими выборами. В оппозиции считают, что Анджей Дуда опасается, что после октября ему придется сотрудничать с новым оппозиционным правительством, и поэтому хочет законодательно гарантировать свое влияние на проведение внешней политики.

Во время работы в Сейме президентский проект поддержала фракции правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), тогда как представители оппозиции отнеслись к предложению критически. По мнению оппозиции, новые правила являются неконституционными, а мотивацией их введения является страх потерять власть и, соответственно, потерять влияние на европейскую политику со стороны ПиС.

Закон о сотрудничестве органов власти во время председательства Польши в Совете ЕС определяет принципы сотрудничества правительства с президентом, Сеймом и Сенатом в вопросах, связанных с членством Польши в ЕС.

Согласно закону, правительство должно подавать президенту предложения по кандидатурам на следующие должности: члена Европейской комиссии, члена Счетной палаты, судьи Суда ЕС, Генерального адвоката Суда Европейского Союза, члена Экономического и социального комитета, члена Комитета регионов и директора Европейского инвестиционного банка. Президент должен дать согласие или отказать в назначении соответствующих кандидатов в течение 14 дней.

Закон также предусматривает, среди прочего, что правительство после консультаций с президентом Польша определяет приоритеты для председательства в Совете Министров и представляет соответствующим органам Сейма и Сената информацию об этих приоритетах. Решение о позиции Польши на заседании Европейского Совета или международной встрече с участием ЕС принимает правительство по согласованию с президентом.

Напомним, в пятницу Сейм Польши также повторно принял закон "О Государственной комиссии по расследованию российского влияния", отвергнув вето Сената и проигнорировав критику ЕС и Венецианской комиссии.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом.

Закон предусматривает, что комиссия проанализирует официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.