Сейм Польщі подолав вето Сенату щодо суперечливого закону про "розслідування впливу РФ"

Сейм Польщі повторно ухвалив закон "Про Державну комісію з розслідування російського впливу", відкинувши вето Сенату і проігнорувавши критику ЄС та Венеційської комісії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Помпезно анонсована урядом "Права і справедливості" (ПіС) комісія з розслідування російського впливу зрештою з'явиться, і це незважаючи на розгромний висновок Венеційської комісії Ради Європи та пропозицію Сенату відхилити відповідні поправки до законодавства.

Сейм 235 голосами проти 214 у п'ятницю відхилив вето Сенату з цього питання. Тепер закон піде на підпис президенту.

Нагадаємо, що, згідно з початковими планами, комісія мала розпочати свою роботу в серпні, а у вересні підготувати попередній звіт.

Однак, після тижнів суперечок і взаємовиключних рішень президента правові засади діяльності комісі готові тільки зараз.

На порозі серпня і коротких парламентських канікул не видно навіть потенційних кандидатів до комісії. Лише зараз спікер Сейму має встановити дедлайн для подання кандидатур, а потім депутати ще мають проголосувати за них. Тому на практиці не видається можливим створення комісії в осяжній перспективі.

Наприкінці травня президент Польщі Анджей Дуда підписав законопроєкт про створення комісії з розслідування російського впливу, однак майже одразу після цього заявив, що пропонує термінові поправки до суперечливого закону, який викликав критику з боку США та Європейського Союзу. Сенат відхилив президентські поправки.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом.

Закон передбачає, що комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі – "лекс Туск".