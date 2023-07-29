Уряд Косова збурив медіаспільноту через спробу закриття приватного телеканалу

Уряд Косова в п'ятницю призупинив ліцензію найбільшого приватного телевізійного мовника країни через реєстраційну помилку, що викликало занепокоєння журналістів, які звинуватили керівну партію у відкритій війні проти вільних ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Проблема почалася минулого місяця, коли уряд заявив, що виявив проблеми з реєстраційним свідоцтвом телеканалу Klan Kosova. Пізніше телеканал заявив, що вже виправив ці проблеми, як і вимагалося.

Міністерство торгівлі та промисловості Косова заявило в п'ятницю: "У реєстраційних документах ... муніципалітети Республіки Косово представлені як міста Сербії, що є порушенням нашої конституції".

Телеканал Klan Kosova був запущений у 2009 році і незабаром став найбільшою приватною телевізійною станцією Косова.

Асоціація журналістів Косова (AGK) заявила в п'ятницю, що вона "шокована" цим рішенням. Вона заявила, що весь процес від самого початку був політично мотивований керівною партією і урядом прем'єр-міністра Альбіна Курті.

"Це рішення підтверджує відкриту і безпрецедентну війну цього уряду проти ЗМІ і є попередженням про те, що інші ЗМІ також стануть мішенню", – заявила група.

У спільній заяві посольств США, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії, відомих як група Квінта, та представництва ЄС у Приштині йдеться про те, що вони стурбовані призупиненням урядом ліцензії Klan Kosova.

Це був перший випадок закриття урядом ЗМІ з моменту проголошення незалежності балканської країни від Сербії у 2008 році.

Klan Kosova заявив, що оскаржить цей вирок у суді.

Уряд Курті останнім часом конфліктує із західними країнами, які є найбільшими політичними та фінансовими прихильниками Косова.

Як відомо, після виборів нових мерів у квітні, які бойкотували косовські серби, протести спалахнули у сербських громадах на півночі Косова. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, інакше це матиме наслідки, та вперше запровадили санкції проти країни.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення з Косовом та торпедує мирну стратегію ЄС.