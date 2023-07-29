Правительство Косово возмутило журналистов из-за попытки закрытия частного телеканала

Правительство Косово в пятницу приостановило лицензию крупнейшего частного телевизионного вещателя страны из-за регистрационной ошибки, что вызвало беспокойство журналистов, которые обвинили правящую партию в открытой войне против свободных СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Проблема началась в прошлом месяце, когда правительство заявило, что обнаружило проблемы с регистрационным свидетельством телеканала Klan Kosova. Позже телеканал заявил, что уже исправил эти проблемы, как и требовалось.

Министерство торговли и промышленности Косово заявило в пятницу: "В регистрационных документах ... муниципалитеты Республики Косово представлены как города Сербии, что является нарушением нашей конституции".

Телеканал Klan Kosova был запущен в 2009 году и вскоре стал крупнейшей частной телевизионной станцией Косово.

Ассоциация журналистов Косово (AGK) заявила в пятницу, что она "шокирована" этим решением. Она заявила, что весь процесс с самого начала был политически мотивирован правящей партией и правительством премьер-министра Альбина Курти.

"Это решение подтверждает открытую и беспрецедентную войну этого правительства против СМИ и является предупреждением о том, что другие СМИ также станут мишенью", – заявила группа.

В совместном заявлении посольств США, Италии, Франции, Германии и Великобритании, известных как группа Квинта, и представительства ЕС в Приштине говорится о том, что они обеспокоены приостановлением правительством лицензии Klan Kosova.

Это был первый случай закрытия правительством СМИ с момента провозглашения независимости балканской страны от Сербии в 2008 году.

Klan Kosova заявил, что обжалует этот приговор в суде.

Правительство Курти в последнее время конфликтует с западными странами, которые являются крупнейшими политическими и финансовыми сторонниками Косово.

Как известно, после выборов новых мэров в апреле, которые бойкотировали косовские сербы, протесты вспыхнули в сербских общинах на севере Косова. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косова Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для их назначения, иначе это будет иметь последствия, и впервые ввели санкции против страны.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.