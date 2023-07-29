У Римі хочуть обмежити доступ до фонтану Треві після купання в ньому туриста

У міській раді Рима вважають, що доступ до знаменитого фонтану Треві повинен бути обмеженим і контрольованим.

Про це заявив радник з питань туризму мерії Рима Алессандро Онорато, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

З ініціативою обмежити доступ до фонтану він виступив після того як в соціальних мережах з'явилося відео, на якому чоловік забирається на культовий пам'ятник і пірнає в його води.

"Непристойне видовище, що відбулося минулого вечора біля фонтану Треві за участю численних туристів, які висміювали культурну та історичну спадщину нашого міста і наші правила, більше не можна терпіти", – сказав радник Алессандро Онорато.

"Це чисте варварство, про яке ми не будемо мовчати, і нас також дуже турбує те, що присутні люди аплодували йому. Пам'ятники треба поважати, і держава повинна допомогти нам у цьому", – сказав він.

Подібні інциденти траплялися кілька разів за останні тижні, і навіть штраф у кілька сотень євро не утримав туристів від купання в знаменитому фонтані.

Нагадаємо, у травня семеро молодих активістів, які протестували проти зміни клімату, залізли у фонтан Треві в Римі і висипали у воду перетерте на порох деревне вугілля, щоб зробити її чорною.

Також повідомлялося, що в Римі втретє за останній час пошкодили Колізей.