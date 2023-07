В Італії втретє за кілька тижнів пошкодили Колізей

В італійському Римі поліція затримала 17-річного німецького учня, який пошкодив Колізей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Зазначається, що учень, якого супроводжував вчитель, був спійманий на тому, що вирізав щось на стіні на першому поверсі всесвітньо відомої пам’ятки.

Це вже третій подібний випадок за останні кілька тижнів.

Раніше 17-річна швейцарська дівчина була спіймана після того, як на відео потрапив момент, як вона видряпувала свої ініціали на камені на античній арені. Цей інцидент був знятий на відео.

ROME, ITALY—A tour guide has filmed a 17yr old Swiss tourist vandalising a wall of the Colosseum, today.



It seems lessons from last month will be hard learning for this young woman, who faces heavy fines and possible jail time for this narcissistic trend.



🎥: @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/oKBbbAOVvk