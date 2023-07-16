В Італії втретє за кілька тижнів пошкодили Колізей

В італійському Римі поліція затримала 17-річного німецького учня, який пошкодив Колізей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Зазначається, що учень, якого супроводжував вчитель, був спійманий на тому, що вирізав щось на стіні на першому поверсі всесвітньо відомої пам’ятки.

Це вже третій подібний випадок за останні кілька тижнів.

Раніше 17-річна швейцарська дівчина була спіймана після того, як на відео потрапив момент, як вона видряпувала свої ініціали на камені на античній арені. Цей інцидент був знятий на відео.

ROME, ITALY—A tour guide has filmed a 17yr old Swiss tourist vandalising a wall of the Colosseum, today.



It seems lessons from last month will be hard learning for this young woman, who faces heavy fines and possible jail time for this narcissistic trend.



🎥: @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/oKBbbAOVvk — Bree A Dail (@breeadail) July 15, 2023

Минулого місяця молодий турист вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини на одній зі стін амфітеатру Флавіїв.

Після цього турист Іван Дімітров, якого зняли на камеру, коли він вирізав своє ім'я та ім'я своєї дівчини на давньоримському Колізеї, попросив пробачення за скоєне.

За словами італійських посадовців, за вандалізм туристам загрожує штраф у розмірі 15 тисяч євро і тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.