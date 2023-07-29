В Риме хотят ограничить доступ к фонтану Треви после купания в нем туриста

В городском совете Рима считают, что доступ к знаменитому фонтану Треви должен быть ограниченным и контролируемым.

Об этом заявил советник по вопросам туризма мэрии Рима Алессандро Онорато, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

С инициативой ограничить доступ к фонтану он выступил после того как в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина забирается на культовый памятник и ныряет в его воды.

"Непристойное зрелище, произошедшее прошлым вечером у фонтана Треви с участием многочисленных туристов, которые высмеивали культурное и историческое наследие нашего города и наши правила, больше нельзя терпеть", – сказал советник Алессандро Онорато.

"Это чистое варварство, о котором мы не будем молчать, и нас также очень беспокоит то, что присутствующие люди аплодировали ему. Памятники надо уважать, и государство должно помочь нам в этом", – сказал он.

Подобные инциденты случались несколько раз за последние недели, и даже штраф в несколько сотен евро не удержал туристов от купания в знаменитом фонтане.

Напомним, в мае семеро молодых активистов, протестовавших против изменения климата, залезли в фонтан Треви в Риме и высыпали в воду перетертый в пыль древесный уголь, чтобы сделать ее черной.

Также сообщалось, что в Риме в третий раз за последнее время повредили Колизей.