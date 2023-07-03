Парламент Грузии усилил контроль над ЦИК, преодолев вето президента

Грузинский парламент в понедельник большинством голосов одобрил поправки в избирательный кодекс, которые увеличивают его контроль над Центральной избирательной комиссией, преодолев вето президента Саломе Зурабишвили.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал "Грузия Online".

Для голосования было созвано внеочередное заседание парламента Грузии, поскольку его весенняя сессия завершилась на прошлой неделе.

Сначала депутаты отклонили предложения президента Грузии к проекту изменений в избирательный кодекс: их поддержали 22 парламентария, против проголосовали 33.

После окончания процедуры голосования грузинские депутаты снова проголосовали за поправки в Избирательный кодекс, которые парламент одобрил 78 голосами против 14.

Напомним, поправки в избирательный кодекс парламент Грузии одобрил 13 июня. Они предусматривают, что кандидатуры на должность председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии будет выдвигать спикер парламента, а не президент, и назначаться они будут простым большинством.

Зурабишвили наложила вето на поправки, объяснив, что они "увеличивают риск поляризации" страны, что вызвало недовольство правящей партии "Грузинская мечта".