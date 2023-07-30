Глава МЗС Словаччини подебатував із Сійярто через його скарги на війну 

Глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував свого угорського колегу Петера Сійярто, який вчергове висловив нарікання через війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Влаховський опублікував у своєму Twitter відео з низкою заяв Сійярто, які поширив речник угорського уряду Золтан Ковач. На відео угорський міністр скаржився, що, мовляв, ЄС готується до довготривалої війни в Україні ще на чотири роки.

"Європейський Союз вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідовувати?", – говорив Сійярто.

Влаховський у відповідь попросив угорського колегу "не казати, що думають інші люди, перш ніж запитати їх".

"ЄС складається з 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", – заявив Влаховський.

Він завершив свій допис угорською мовою "Ruszkik haza! Legyen béke!", що перекладається "Росіян – додому. Хай буде мир", і додав цифру 1956, вочевидь, маючи на увазі повстання в Угорщині, придушене радянськими військами.

Нагадаємо, голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у четвер заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ Україні не приніс, а позиція Будапешта про переговори – обґрунтована.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан днями повторив брехливі пропагандистські тези російського президента Владіміра Путіна про те, що нібито Захід "воюватиме до останнього українського солдата".