В Угорщині повторили тези роспропаганди про провал контрнаступу ЗСУ

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у четвер заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ Україні не приніс, а позиція Будапешта про переговори – обґрунтована.

Слова Гуйяша цитує угорська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Представник угорського уряду заявив, що український контрнаступ "станом на зараз не показав жодних значних результатів": Україна звільнила "лише" 200 квадратних кілометрів території, але Росія "захопила приблизно стільки ж на Донеччині й Харківщині".

Гуйяш додав, що "навіть за найконсервативнішими підрахунками" в російсько-українській війні загинули й зазнали поранень щонайменше 310 тисяч людей, причому більше – з боку Росії, хоча в неї більші резерви, ніж в України.

"Усе це разом вказує на те, що позиція угорського уряду є обґрунтованою, коли він закликає до припинення вогню і якнайшвидшого початку мирних переговорів", – підкреслив посадовець.

Зазначимо, що, за словами Держдепартаменту США, враховуючи територію окупованого Росією Криму, Україна повернула близько 45% захоплених територій. Без урахування Криму після 2014 року Україна відвоювала 61% своїх території.

У Білому домі своєю чергою заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планували, однак він не завмер. У Міністерстві оборони Великої Британії відкидають занепокоєння щодо повільних темпів українського контрнаступу, заявивши, що операції йдуть за планом.