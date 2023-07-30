Глава МИД Словакии подебатировал с Сийярто из-за его жалоб на войну 

Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский раскритиковал своего венгерского коллегу Петера Сийярто, который в очередной раз выразил нарекания из-за войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Влаховский опубликовал в своем Twitter видео с рядом заявлений Сийярто, которые распространил представитель венгерского правительства Золтан Ковач. На видео венгерский министр жаловался, что, мол, ЕС готовится к долговременной войне в Украине еще на четыре года.

"Европейский Союз считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать?", – говорил Сийярто.

Влаховский в ответ попросил венгерского коллегу "не говорить, что думают другие люди, прежде чем спросить их".

"ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", – заявил Влаховский.

Он завершил свое сообщение на венгерском языке "Ruszkik haza! Legyen béke!", что переводится "Россиян – домой. Да будет мир", и добавил цифру 1956, очевидно, имея в виду восстание в Венгрии, подавленное советскими войсками.

Напомним, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в четверг заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление Украине не принесло, а позиция Будапешта о переговорах – обоснована.

Премьер Венгрии Виктор Орбан на днях повторил лживые пропагандистские тезисы российского президента Владимира Путина о том, что якобы Запад "будет воевать до последнего украинского солдата".