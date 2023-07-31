"Росія - ворог, а не гість!": протести проти прибуття круїзного лайнера поширяться і на Тбілісі

Увечері у понеділок, 31 липня, у грузинській столиці Тбілісі відбудеться акція протесту під гаслом "Росія – ворог, а не гість!" проти перебування круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами в Батумі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Організатором акцій виступив молодіжний рух "Джиуті", протест розпочнеться о 19:00 біля грузинського парламенту.

Своїм протестом "Джиуті" хочуть висловити солідарність із протестувальниками, які вийшли на акцію до порту Батумі.

"О сьомій годині вечора ми зберемося біля парламенту, щоб захистити нашу гідність і нашу батьківщину", – йдеться в заяві.

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

Згодом стало відомо про затримання дев'ятьох учасників акції, серед них – громадянка України.

Крім російських туристів на борту лайнера до Батумі прибули російські артисти, які активно підтримують війну проти України і режим президента РФ Владіміра Путіна.

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