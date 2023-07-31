Вечером в понедельник, 31 июля, в грузинской столице Тбилиси состоится акция протеста под лозунгом "Россия – враг, а не гость!" против пребывания круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами в Батуми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Организатором акций выступило молодежное движение "Джиути", протест начнется в 19:00 у грузинского парламента.

Своим протестом "Джиути" хотят выразить солидарность с протестующими, которые вышли на акцию в порт Батуми.

"В семь часов вечера мы соберемся возле парламента, чтобы защитить наше достоинство и нашу родину", – говорится в заявлении.

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Впоследствии стало известно о задержании девяти участников акции, среди них – гражданка Украины.

Кроме российских туристов на борту лайнера в Батуми прибыли российские артисты, которые активно поддерживают войну против Украины и режим президента РФ Владимира Путина.

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