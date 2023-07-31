У Батумі зайшов круїзний лайнер з російськими туристами: на причалі почались протести

Круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами вранці у понеділок, 31 липня, знову прибув до грузинського порту Батумі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Зранку на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

На місці встановлено металеві огорожі, посилено заходи безпеки. Затримано до 10 учасників протесту.

Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

Зокрема, на борту присутній учасник марафону "Zа Росію" на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прихильник анексії Криму Росією і висування Путіна в президенти РФ у 2018 році, а також колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, проти якого Україна запровадила санкції.

RFL/RL

RFL/RL

Також серед пасажирів лайнера російський музичний гурт "Тестостерон", який виступав перед військовослужбовцями ЗС РФ у військовому госпіталі Міноборони Росії в Нижньому Новгороді, а також Семенівським полком у Москві.

Ще один артист на Astoria Grande – це білорус Дмітрій Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року і підтримує агресивну політику РФ.

27 липня лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на дві дні раніше, ніж планувалося.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що пишається людьми, які вийшли на протест в Батумі, а прибуття лайнера із Сочі вона назвала російською провокацією.

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