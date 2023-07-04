В Італії невдало запарковане авто в’їхало у тераси ресторанів, постраждали 15 туристів

На італійському острові Сардинія у місті Кальярі 15 туристів постраждали внаслідок заїзду на тераси ресторанів автомобіля, якому під час паркування забули заблокувати колеса.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у другій половині дня в понеділок у центрі Кальярі. Причиною нещасного випадку стало невелике авто для вантажних перевезень, яке водій запаркував на пологій вулиці і пішов випити кави. Автомобіль почав некеровано котитися і, проїхавши близько 400 метрів, врізався у тераси ресторанів у пішохідній зоні.

ANSA

Постраждали 15 туристів, з них вісім опинилися в лікарні. Загрози для їхнього життя немає.

Водієві автомобіля загрожує штраф за "недостатній контроль", але у разі погіршення стану когось із постраждалих можливі серйозніші звинувачення.

Нагадаємо, в кінці травня на півночі Італії під час грози затонув прогулянковий човен з іноземними туристами, четверо людей загинули.