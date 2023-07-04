В Италии неудачно запаркованное авто въехало в террасы ресторанов, пострадали 15 туристов

На итальянском острове Сардиния в городе Кальяри 15 туристов пострадали в результате наезда на террасы ресторанов автомобиля, которому во время парковки забыли заблокировать колеса.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник в центре Кальяри. Причиной несчастного случая стало небольшое авто для грузовых перевозок, которое водитель запарковал на пологой улице и пошел выпить кофе. Автомобиль начал неуправляемо катиться и, проехав около 400 метров, врезался в террасы ресторанов в пешеходной зоне.

ANSA

Пострадали 15 туристов, из них восемь оказались в больнице. Угрозы для их жизни нет.

Водителю автомобиля грозит штраф за "недостаточный контроль", но в случае ухудшения состояния кого-то из пострадавших возможны более серьезные обвинения.

Напомним, в конце мая на севере Италии во время грозы затонула прогулочная лодка с иностранными туристами, четыре человека погибли.