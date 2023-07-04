Бізнес у Франції зазнав збитків щонайменше на 1 млрд євро внаслідок заворушень

Суму збитків унаслідок заворушень у Франції, в результаті яких було розграбовано понад 450 магазинів і знищено 300 банкоматів, оцінюють майже в 1 мільярд євро.

Про це повідомила у вівторок 4 липня найбільша профспілка роботодавців MEDEF, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Протягом останнього тижня Франція переживає загальнонаціональні заворушення, викликані вбивством 17-річного підлітка поліцією в паризькому передмісті у вівторок, 27 червня.

Хоча ці події відкрили широку дискусію щодо соціально-економічного статусу передмість великих міст, вартість збитків, завданих суспільству, є високою.

"Ще занадто рано називати точну цифру, але ми вже оцінюємо збитки у понад 1 мільярд євро", – заявив президент MEDEF Жоффруа Ру де Безьє французьким ЗМІ.

Його оцінки стосуються лише приватного сектору, не враховуючи державну власність та понад 5000 автомобілів, які були пошкоджені та підпалені.

Ру де Безьє також попередив, що заворушення вже відчутно вплинули на туристичні тенденції: за даними паризького бюро туристичної інформації, очікується, що кількість скасованих бронювань сягне 20-25% від усіх бронювань у Парижі.

Хоча загальну вартість збитків від заворушень ще слід точно підрахувати, транспортне управління Паризького регіону стверджує, що для компенсації за спалені автобуси і трамваї знадобиться 20 мільйонів євро.

За даними МВС Франції, з вечора 27 червня у країні затримали майже 3500 учасників заворушень на вулицях.

4 липня президент Франції анонсував надзвичайне законодавство для прискорення відновлення країни після масових заворушень.



