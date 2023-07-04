Бизнес во Франции понес убытки минимум на 1 млрд евро в результате беспорядков

Сумма убытков в результате беспорядков во Франции, в результате которых было разграблено более 450 магазинов и уничтожено 300 банкоматов, оценивается почти в 1 миллиард евро.

Об этом сообщил во вторник 4 июля крупнейший профсоюз работодателей MEDEF, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В течение последней недели Франция переживает общенациональные беспорядки, вызванные убийством 17-летнего подростка полицией в парижском пригороде во вторник, 27 июня.

Хотя эти события открыли широкую дискуссию относительно социально-экономического статуса пригородов крупных городов, стоимость ущерба, нанесенного обществу, является высокой.

"Еще слишком рано называть точную цифру, но мы уже оцениваем ущерб в более чем 1 миллиард евро", – заявил президент MEDEF Жоффруа Ру де Безье французским СМИ.

Его оценки касаются только частного сектора, не учитывая государственную собственность и более 5000 автомобилей, которые были повреждены и подожжены.

Ру де Безье также предупредил, что беспорядки уже ощутимо повлияли на туристические тенденции: по данным парижского бюро туристической информации, ожидается, что количество отмененных бронирований достигнет 20-25% от всех бронирований в Париже.

Хотя общую стоимость ущерба от беспорядков еще предстоит точно подсчитать, транспортное управление Парижского региона утверждает, что для компенсации за сожженные автобусы и трамваи понадобится 20 миллионов евро.

По данным МВД Франции, с вечера 27 июня в стране задержали почти 3500 участников беспорядков на улицах.

4 июля президент Франции анонсировал чрезвычайное законодательство для ускорения восстановления страны после массовых беспорядков.