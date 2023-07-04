Макрон анонсував особливий закон для відновлення після заворушень
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував надзвичайне законодавство для прискорення відновлення країни після масових заворушень.
Про це, як пише "Європейська правда", він оголосив після зустрічі з мерами міст, повідомляє BMFTV.
Зазначається, що мета закону – дозволити швидше відновити інфраструктуру, зруйновану після заворушень, які тривали протягом декількох ночей.
"Ми збираємося запровадити особливий закон, щоб зняти всі затримки для прискореної процедури відновлення набагато швидше", – пояснив Макрон.
Раніше французький лідер заявив, що поки рано казати про завершення масових заворушень у країні попри кілька відносно спокійних ночей.
Нагадаємо, остання ніч у Франції видалася найспокійнішою за тиждень. Хоча не минулося без нових підпалів, затримали всього 72 осіб, тоді як в ніч на понеділок – удвічі більше, а перед тим йшлося про сотні затриманих.
За даними МВС Франції, з вечора 27 червня затримали майже 3500 учасників заворушень на вулицях, згоріли майже 6000 автомобілів.
Масові заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.