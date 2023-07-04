Чехія та Словаччина домовились співпрацювати у придбанні шведських CV90

Прем’єр-міністри Чехії та Словаччини Петр Фіала та Людовіт Одор у вівторок домовились про спільну роботу з закупівлі шведських бойових машин піхоти CV90, аби мати знижку під час виконання контракту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Для того щоб обговорити умови потенційної знижки під час закупівлі БМП CV90, очільники урядів Чехії, Словаччини та Швеції домовились провести спільну зустріч наступного тижня, оголосив чеський прем’єр.

Він додав, що обговорив із Одором про посилення оборонної співпраці, та оцінив рішення обох країн про придбання CV90 як перевагу.

Передбачене контрактом положення про знижку дозволяє досягти економії, наприклад шляхом підвищення ефективності виробничих ліній виробників, а також за рахунок обміну результатами випробувань бронетехніки.

Окрім оборонної співпраці, Одор і Фіала обговорили майбутній саміт НАТО та висловили підтримку якнайшвидшому членству Швеції в Альянсі.

"Україна очікує чіткого сигналу від НАТО. Чехія і Словаччина абсолютно одностайні в тому, що необхідно прагнути до якомога сильнішої політичної підтримки України, зокрема висловлення перспективи майбутнього членства в НАТО", – сказав Фіала.

Як відомо, у грудні минулого року Словаччина підписала зі Швецією контракт на купівлю 152 гусеничних БМП CV90. А у травні про придбання 246 цих бронемашин заявила і Чехія, що стало її найбільшим в історії оборонним контрактом.