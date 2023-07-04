Чехия и Словакия договорились сотрудничать в приобретении шведских CV90

Премьер-министры Чехии и Словакии Петр Фиала и Людовит Одор во вторник договорились о совместной работе по закупке шведских боевых машин пехоты CV90, чтобы иметь скидку при выполнении контракта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Для того чтобы обсудить условия потенциальной скидки при закупке БМП CV90, руководители правительств Чехии, Словакии и Швеции договорились провести совместную встречу на следующей неделе, объявил чешский премьер.

Он добавил, что обсудил с Одором об усилении оборонного сотрудничества, и оценил решение обеих стран о приобретении CV90 преимуществом.

Предусмотренное контрактом положение о скидке позволяет достичь экономии, например путем повышения эффективности производственных линий производителей, а также за счет обмена результатами испытаний бронетехники.

Кроме оборонного сотрудничества, Одор и Фиала обсудили предстоящий саммит НАТО и выразили поддержку скорейшему членству Швеции в Альянсе.

"Украина ожидает четкого сигнала от НАТО. Чехия и Словакия абсолютно единодушны в том, что необходимо стремиться к как можно более сильной политической поддержке Украины, в частности выражение перспективы будущего членства в НАТО", – сказал Фиала.

Как известно, в декабре прошлого года Словакия подписала со Швецией контракт на покупку 152 гусеничных БМП CV90. А в мае о приобретении 246 этих бронемашин заявила и Чехия, что стало ее крупнейшим в истории оборонным контрактом.