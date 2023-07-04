У Молдові відкриється посольство однієї з ключових держав ЄС

До кінця 2023 року у Кишиневі планується відкриття посольства Бельгії, яка є однією з провідних країн Європейського Союзу.

Про це у вівторок під час візиту до Брюсселя заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Під час переговорів із керівництвом парламенту Бельгії Гросу висловив вдячність бельгійській владі за "намір відкрити посольство в нашій країні до кінця цього року", сказав він журналістам.

Також голова молдовського парламенту обговорив зі спікером Палати представників Еліаною Тільє і президентом Сенату Стефані Д'Хозе двосторонні відносини та порядок денний реформ у Молдові, зокрема в контексті виконання дев’яти рекомендацій ЄС.

"У цьому контексті ми домовилися про перезапуск парламентського діалогу на високому рівні, а також на рівні голів та членів комітетів", – зауважив Гросу.

"2023 рік є важливим роком для Республіки Молдова в європейському порядку денному, і бельгійський досвід у кількох сферах міг би нам дуже допомогти", – пояснив він.

Наразі в Кишиневі діє лише консульство Бельгії, а дипломатичний персонал працює із сусідньої Румунії.

Раніше стало відомо, що посадовці з ЄС і Молдови оголосили про запуск платформи "Єдині заради Молдови", яка працюватиме над зміцненням підтримки євроінтеграції країни.