Євросоюз і Молдова створили платформу для посилення інтеграції з ЄС

Посадовці з ЄС і Молдови оголосили про запуск платформи "Єдині заради Молдови", яка працюватиме над зміцненням підтримки євроінтеграції країни.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Депутат Європарламенту Зігфрід Мурешан заявив, що платформу запустили 28 червня разом із прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном. У мережу входять депутати Європарламенту, депутати парламенту Молдови, члени парламентів країн-членів ЄС, а також представники європейських структур, політики та експерти з усієї Європи і не тільки.

Члени цієї структури регулярно зустрічатимуться як у режимі онлайн, так і в Молдові та в країнах ЄС, щоб обговорювати, як вони можуть сприяти європейській інтеграції Молдови.

Від парламенту Молдови в координаційній раді платформи беруть участь депутати від керівної партії PAS Міхай Попшой, Дойна Герман та Інна Кошеру.

Зігфрід Мурешан, який також увійшов до керівництва новою структурою, вважає, що керівництво мережі повинне запропонувати "просувати у всіх країнах ЄС і в країнах-партнерах те хороше, що відбувається зараз у Молдові у плані реформування та модернізації країни, а також управління кризами та забезпечення безпеки кордону ЄС".

"Що краще громадяни ЄС і країн-партнерів будуть поінформовані про прогрес, досягнутий Молдовою, то охочіше вони підтримуватимуть європейську інтеграцію і допомагатимуть Молдові.

Також необхідно якомога більше розповідати в Молдові про все те хороше, що ЄС робить для громадян країни. Що більше людей зрозуміють переваги тісніших зв'язків із Європейським Союзом, то складніше буде Росії маніпулювати країною і дестабілізувати її", – заявив Мурешан.

Президентка Молдови Мая Санду нещодавно заявила, що Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози.

За її словами, Молдова має стати членом ЄС до кінця цього десятиліття.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола, відповідаючи на питання про можливість вступу Молдови до ЄС до 2030 року зазначила, що Євросоюз "буде готовий, коли Молдова буде готова".