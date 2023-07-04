В Молдове откроется посольство одного из ключевых государств ЕС

До конца 2023 года в Кишиневе планируется открытие посольства Бельгии, которая является одной из ведущих стран Европейского Союза.

Об этом во вторник во время визита в Брюссель заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Во время переговоров с руководством парламента Бельгии Гросу выразил благодарность бельгийским властям за "намерение открыть посольство в нашей стране до конца этого года", сказал он журналистам.

Также председатель молдавского парламента обсудил со спикером Палаты представителей Элианой Тилье и президентом Сената Стефани Д'Хозе двусторонние отношения и повестку дня реформ в Молдове, в частности в контексте выполнения девяти рекомендаций ЕС.

"В этом контексте мы договорились о перезапуске парламентского диалога на высоком уровне, а также на уровне председателей и членов комитетов", – отметил Гросу.

"2023 год является важным годом для Республики Молдова в европейской повестке дня, и бельгийский опыт в нескольких сферах мог бы нам очень помочь", – пояснил он.

Сейчас в Кишиневе действует только консульство Бельгии, а дипломатический персонал работает из соседней Румынии.

Ранее стало известно, что чиновники из ЕС и Молдовы объявили о запуске платформы "Единые ради Молдовы", которая будет работать над укреплением поддержки евроинтеграции страны.