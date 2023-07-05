Президент Литви допускає посилення санкцій проти громадян Білорусі через "нові обставини"

Президент Литви Гітанас Науседа допустив можливість перегляду закону про національні санкції і запровадити суворіші обмеження на в'їзд білоруських громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За його словами, зробити це змушують "нові обставини", якщо в Білорусі облаштуються найманці російської групи Вагнера.

"Я думаю, що ми всі прийдемо до такого висновку. Я чув, що і міністр закордонних справ визнає, що такий ризик є, тому я думаю, що ми всі разом дійдемо цього висновку і повернемося до тих рішень, які ми ухвалили, спробуємо дати їм нову оцінку у світлі нових обставин", – сказав Науседа.

Він нагадав, що у квітні наклав вето на ухвалений Сеймом закон саме через відмінні санкції щодо білоруських і російських громадян, але його було подолано.

"Звичайно, я нічого не маю проти білорусів як народу, але громадянство Білорусі можна отримати, просто отримавши білоруський паспорт, і ми також бачили випадки, коли добре відомі люди мають, наприклад, не тільки паспорт Російської Федерації, а й паспорт Білорусі. Таким чином, люди з білоруськими паспортами незрозумілого походження можуть подати заявку на в'їзд до Литви з незрозумілими намірами", – додав литовський президент.

Науседа раніше заявляв, що з переміщенням групи Вагнера до Білорусі зростає ризик появи "вагнерівців" серед нелегальних мігрантів, які продовжують спроби потрапити на територію ЄС.

Він також попереджав про ризики, які для безпеки Литви може становити перебування "вагнерівців" у Білорусі.