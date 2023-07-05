Президент Литвы допускает ужесточение санкций против граждан Беларуси из-за "новых обстоятельств"

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность пересмотра закона о национальных санкциях и ввести более строгие ограничения на въезд белорусских граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По его словам, сделать это заставляют "новые обстоятельства", если в Беларуси обоснуются наемники российской группы Вагнера.

"Я думаю, что мы все придем к такому выводу. Я слышал, что и министр иностранных дел признает, что такой риск есть, поэтому я думаю, что мы все вместе придем к этому выводу и вернемся к тем решениям, которые мы приняли, попробуем дать им новую оценку в свете новых обстоятельств", – сказал Науседа.

Он напомнил, что в апреле наложил вето на принятый Сеймом закон именно из-за отличающихся санкций в отношении белорусских и российских граждан, но оно было преодолено.

"Конечно, я ничего не имею против белорусов как народа, но гражданство Беларуси можно получить, просто получив белорусский паспорт, и мы также видели случаи, когда хорошо известные люди имеют, например, не только паспорт Российской Федерации, но и паспорт Беларуси. Таким образом, люди с белорусскими паспортами неясного происхождения могут подать заявку на въезд в Литву с неясными намерениями", – добавил литовский президент.

Науседа ранее заявлял, что с перемещением группы Вагнера в Беларусь растет риск появления "вагнеровцев" среди нелегальных мигрантов, которые продолжают попытки попасть на территорию ЕС.

Он также предупреждал о рисках, которые для безопасности Литвы может представлять пребывание "вагнеровцев" в Беларуси.