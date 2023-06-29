Науседа: Ніхто не знає, коли "вагнерівці" у Білорусі повернуться проти нас 

Президент Литви Гітанас Науседа попередив про ризики, які для безпеки Литви може становити перебування "вагнерівців" у Білорусі.

Про це він сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми надзвичайно стурбовані розвитком подій у Білорусі", – заявив президент Литви, коментуючи домовленості між самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком і ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним.

"Бойові групи цих серійних убивць, як я їх називаю, вони можуть з’явитися у Білорусі у будь-який момент. Ніхто не знає, коли вони можуть повернутися проти нас. Тож стійкість НАТО, безпека НАТО і особливо безпека східного флангу НАТО є найважливішим елементом", – сказав литовський президент.

Він висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить рішення щодо зміцнення східного флангу.

Науседа також відзначив, що будь-які рухи у російській політичній системі матимуть потужні наслідки для європейської безпеки.

"Деякі колеги інколи кажуть, що сильний Путін менш небезпечний, ніж слабкий Путін. Я не згодний з цим. Ми повинні рухатися вперед і бути рішучими. Тому що зараз ключовий момент в історії. Якщо ми не будемо досить рішучими і об’єднаними зараз, завтра буде запізно", – зауважив президент Литви.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін "однозначно" ослаб після спроби заколоту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вважає, що невдалий заколот у Росії минулих вихідних ослабив президента Владіміра Путіна, але наслідки для вторгнення РФ в Україну залишаються незрозумілими.

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