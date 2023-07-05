У керівній партії Грузії виключили будь-які консультації щодо Саакашвілі

Голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які консультації на тему колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі виключені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

Кобахідзе прокоментував рішення України, згідно з яким, посол Грузії повинен повернутися в Тбілісі і пройти консультації з грузинською владою щодо можливості передачі Саакашвілі Києву.

За його словами, посол Грузії в Україні – це людина, яка з першого дня війни залишалася в Києві, на відміну від багатьох інших, зокрема послів стратегічних партнерів України.

"Наш посол у щоденному режимі, незважаючи на те, що російські танки стояли біля Києва, залишався в українській столиці і дбав багато про що, його роль у плані гуманітарної, політичної підтримки була дуже важливою. З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим. Утім, ми не будемо це коментувати. Ми вважаємо за краще залишатися в режимі односторонньої дружби з українською владою", – заявив Кобахідзе.

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій".

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.