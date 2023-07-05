В правящей партии Грузии исключили любые консультации по поводу Саакашвили

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что любые консультации на тему бывшего президента страны Михеила Саакашвили исключены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

Кобахидзе прокомментировал решение Украины, согласно которому, посол Грузии должен вернуться в Тбилиси и пройти консультации с грузинскими властями о возможности передачи Саакашвили Киеву.

По его словам, посол Грузии в Украине – это человек, который с первого дня войны оставался в Киеве, в отличие от многих других, в частности послов стратегических партнеров Украины.

"Наш посол в ежедневном режиме, несмотря на то, что российские танки стояли возле Киева, оставался в украинской столице и заботился о многом, его роль в плане гуманитарной, политической поддержки была очень важной. Учитывая это, такой шаг украинской власти является оскорбительным, очень печальным и досадным. Впрочем, мы не будем это комментировать. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинскими властями", – заявил Кобахидзе.

Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций".

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возмутился реакцией Зеленского, но одновременно подчеркнул, что Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властями Украины.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.