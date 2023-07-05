У Нідерландах повідомили про першу жертву внаслідок потужного шторму

Рідкісний літній шторм із швидкістю вітру до 145 кілометрів у Нідерландах спричинив принаймні одну смерть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландську телерадіокомпанію NOS.

Місцева поліція повідомила, що 51-річна жінка загинула в місті Гарлем після того, як дерево впало на автомобіль, у якому вона була. В машині була ще одна людина, вона не постраждала. Жінку намагалися реанімувати, але безрезультатно.

Наслідки буревію у Гарлемі фото з сайту nos.nl

В Амстердамі кілька людей отримали поранення, коли шторм повалив десятки дерев, пошкодивши автомобілі та плавучі будинки вздовж каналів міста.

Повалене унаслідок буревію дерево в Амстердамі фото з сайту nos.nl

Шторм "Полі" у Нідерландах серйозно порушив повітряне і залізничне сполучення в країні у середу, влада закликала людей залишатися вдома через сильний вітер.

Кілька авто перекинулись на трасі в Зандворті фото з сайту nos.nl

У містечку Вейк-ан-Зее на північ від Амстердама заміряли швидкість вітру 145 кілометрів на годину. Це найсильніший порив вітру, який коли-небудь вимірювали в липні- в країні.

Амстердамський аеропорт Схіпхол, один з найбільш завантажених європейських вузлів, скасував понад 300 рейсів.

Амстердамська транспортна компанія GVB вирішила тимчасово не запускати автобуси і трамваї через екстремальні погодні умови.