В Нидерландах сообщили о первой жертве в результате мощного шторма
Среда, 5 июля 2023, 13:16
Редкий летний шторм со скоростью ветра до 145 километров в Нидерландах вызвал по крайней мере одну смерть.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию NOS.
Местная полиция сообщила, что 51-летняя женщина погибла в городе Гарлем после того, как дерево упало на автомобиль, в котором она была. В машине был еще один человек, он не пострадал. Женщину пытались реанимировать, но безрезультатно.
В Амстердаме несколько человек получили ранения, когда шторм повалил десятки деревьев, повредив автомобили и плавучие дома вдоль каналов города.
Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране в среду, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра.
В городке Вейк-ан-Зее к северу от Амстердама замеряли скорость ветра 145 километров в час. Это самый сильный порыв ветра, который когда-либо измеряли в июле в стране.
Амстердамский аэропорт Схипхол, один из самых загруженных европейских узлов, отменил более 300 рейсов.
Амстердамская транспортная компания GVB решила временно не запускать автобусы и трамваи из-за экстремальных погодных условий.