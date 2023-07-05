В Нидерландах сообщили о первой жертве в результате мощного шторма

Редкий летний шторм со скоростью ветра до 145 километров в Нидерландах вызвал по крайней мере одну смерть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию NOS.

Местная полиция сообщила, что 51-летняя женщина погибла в городе Гарлем после того, как дерево упало на автомобиль, в котором она была. В машине был еще один человек, он не пострадал. Женщину пытались реанимировать, но безрезультатно.

Последствия урагана в Гарлеме ФОТО С САЙТА NOS.NL

В Амстердаме несколько человек получили ранения, когда шторм повалил десятки деревьев, повредив автомобили и плавучие дома вдоль каналов города.

Поваленное в результате урагана дерево в Амстердаме ФОТО С САЙТА NOS.NL

Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране в среду, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра.

Несколько авто перевернулись на трассе в Зандворте ФОТО С САЙТА NOS.NL

В городке Вейк-ан-Зее к северу от Амстердама замеряли скорость ветра 145 километров в час. Это самый сильный порыв ветра, который когда-либо измеряли в июле в стране.

Амстердамский аэропорт Схипхол, один из самых загруженных европейских узлов, отменил более 300 рейсов.

Амстердамская транспортная компания GVB решила временно не запускать автобусы и трамваи из-за экстремальных погодных условий.