Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту 

Шторм "Полі" у Нідерландах серйозно порушив повітряне і залізничне сполучення в країні, влада закликала людей залишатися вдома через сильний вітер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландську телерадіокомпанію NOS.

Національний метеорологічний інститут оголосив червоний код штормового попередження для більшої частини країни – найвищий рівень небезпеки. Вітер досягає поривів до 120 кілометрів на годину.

У містечку Вейк-ан-Зее на північ від Амстердама вже заміряли швидкість вітру 145 кілометрів на годину. Це найсильніший порив вітру, який коли-небудь вимірювали в липні.

Impressionante beelden in #Nederland! Storm #Poly zorgt ervoor dat de situatie op de weg levensgevaarlijk is. Bomen vallen om onder de beukende wind van 9 tot 11 BFT en windstoten tot 140 km/u (locatie Uitgeest op A9). Er is een level 3 actief vanuit onze weerdienst. Blijf… pic.twitter.com/slxazDMBhd