Окупаційні сили РФ затримали громадянина Грузії біля лінії розмежування у Південній Осетії

Представники російських окупаційних сил у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) незаконно затримали біля лінії розмежування громадянина Грузії.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Про затримання заявили у Службі держбезпеки Грузії, зазначивши, що вже проінформували про інцидент міжнародних партнерів і задіяли гарячу лінію місії спостерігачів ЄС.

Представники окупаційних сил затримали чоловіка у селі Дісеві.

Грузин Лаша Хетерелі – вимушений переселенець з окупованих територій і періодично ходить у гості до родичів через лінію розмежування. Це вже не перше його затримання. З попереднього затримання Херетелі звільнили у лютому цього року "у зв’язку із завершенням терміну покарання".

Так званий "Цхінвальський районний суд" визнав його винним у "незаконному перетині держкордону" та засудив до позбавлення волі на 1 рік і 4 місяці.

Затримання біля лінії розмежування громадян Грузії з прилеглих сіл стаються регулярно. Зокрема, про затримання російськими військовими одразу трьох місцевих мешканців повідомляли восени 2022 року.

Також РФ здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.