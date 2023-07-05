Оккупационные силы РФ задержали гражданина Грузии возле линии разграничения в Южной Осетии

Представители российских оккупационных сил в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) незаконно задержали у линии разграничения гражданина Грузии.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

О задержании заявили в Службе госбезопасности Грузии, отметив, что уже проинформировали об инциденте международных партнеров и задействовали горячую линию миссии наблюдателей ЕС.

Представители оккупационных сил задержали мужчину в селе Дисеви.

Грузин Лаша Хетерели – вынужденный переселенец с оккупированных территорий и периодически ходит в гости к родственникам через линию разграничения. Это уже не первое его задержание. После предыдущего задержания Херетели освободили в феврале этого года "в связи с завершением срока наказания".

Так называемый "Цхинвальский районный суд" признал его виновным в "незаконном пересечении госграницы" и приговорил к лишению свободы на 1 год и 4 месяца.

Задержания у линии разграничения граждан Грузии из близлежащих сел происходят регулярно. В частности, о задержании российскими военными сразу трех местных жителей сообщали осенью 2022 года.

Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски с территории, контролируемой официальным Тбилиси.