В ООН спростували дипстатус Фірташа, який нібито допоміг йому уникнути екстрадиції

Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO) заявила, що не надавала дипломатичного статусу українському одіозному бізнесмену Дмитру Фірташу, який перебуває в Австрії в очікуванні екстрадиції у США.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив речник UNIDO Кай Бетке, повідомляє "Європейська правда".

"Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при UNIDO", – сказав речник установи.

Наприкінці червня DW повідомило, що Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO – однієї з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

У тексті рішення віденського суду від 14 червня, яке постановило скерувати справу Фірташа на повторний розгляд, вказано, що Фірташ має статус "радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні" ще з 2021 року.

Саме на підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.