В ООН опровергли дипстатус Фирташа, который якобы помог ему избежать экстрадиции

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) заявила, что не предоставляла дипломатического статуса украинскому одиозному бизнесмену Дмитрию Фирташу, который находится в Австрии в ожидании экстрадиции в США.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель UNIDO Кай Бетке, сообщает "Европейская правда".

"Могу подтвердить, что господин Дмитрий Фирташ не аккредитован при UNIDO", – сказал представитель учреждения.

В конце июня DW сообщило, что Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы при UNIDO – одном из малоизвестных для широкой общественности международных агентств в структуре ООН, которое должно способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира.

В тексте решения венского суда от 14 июня, которое постановило направить дело Фирташа на повторное рассмотрение, указано, что Фирташ имеет статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене" еще с 2021 года.

Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Напомним, Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро, после чего он оспаривал свою экстрадицию в США. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

16 июня 2023 года сообщалось, что австрийский суд вынес решение в пользу Фирташа по делу о требовании экстрадировать его в США по обвинению в коррупции.