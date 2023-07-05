В Німеччині схвалили 8 млрд євро на закупівлю 60 військових гелікоптерів зі США

Німеччина придбає 60 військових вертольотів Chinook в американської компанії Boeing в пакеті на загальну суму в 8 мільярдів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зазначається, що виділення грошей затвердив бюджетний комітет німецького парламенту.

Згідно з попередньою інформацією, ця сума включає закупівлю важких вертольотів CH-47 за 6,27 млрд євро, 700 млн євро на обслуговування, 240 млн євро на контракти та 750 млн євро на інфраструктуру.

"Цим ми розпочинаємо один із найважливіших закупівельних проєктів спецфонду Бундесверу", – заявив член комітету із партії "Зелених" Себастьян Шефер.

Раніше повідомлялося, що закупівля 60 американських гелікоптерів для Бундесверу може коштувати на майже мільярд євро дорожче, ніж початково планувалося. Спершу ця сума складала орієнтовно 6 млрд євро.

Понад 700 млн додаткових витрат пов’язані з необхідністю побудувати для них інфраструктуру – ангари, бази зберігання пального та інше.

Перед цим стало відомо, що придбання ізраїльської системи ПРО Arrow 3 також буде коштувати дорожче, ніж планували – майже 4 млрд євро.

Нагадаємо, що в травні Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.