В Германии одобрили 8 млрд евро на закупку 60 военных вертолетов из США

Германия приобретет 60 военных вертолетов Chinook у американской компании Boeing в пакете на общую сумму в 8 миллиардов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отмечается, что выделение денег утвердил бюджетный комитет немецкого парламента.

Согласно предварительной информации, эта сумма включает закупку тяжелых вертолетов CH-47 за 6,27 млрд евро, 700 млн евро на обслуживание, 240 млн евро на контракты и 750 млн евро на инфраструктуру.

"Этим мы начинаем один из важнейших закупочных проектов спецфонда Бундесвера", – заявил член комитета из партии "Зеленых" Себастьян Шефер.

Ранее сообщалось, что закупка 60 американских вертолетов для Бундесвера может стоить почти на миллиард евро дороже, чем изначально планировалось. Сначала эта сумма составляла ориентировочно 6 млрд евро.

Более 700 млн дополнительных расходов связаны с необходимостью построить для них инфраструктуру – ангары, базы хранения горючего и прочее.

Перед этим стало известно, что приобретение израильской системы ПРО Arrow 3 также будет стоить дороже, чем планировали – почти 4 млрд евро.

Напомним, что в мае Министерство обороны Германии официально объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере 2,7 млрд евро, что является крупнейшим пакетом с момента вторжения России.