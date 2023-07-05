Правоохоронці у Європі, включно з українськими, викрили сотні випадків трудової експлуатації

Правоохоронці низки країн ЄС і партнерів, включно з Україною, провели масштабну операцію для виявлення випадків трудової експлуатації людей; затримали 21 особу.

Про це йдеться у комюніке Європолу, пише "Європейська правда".

Операцію очолювали Нідерланди, всього були залучені правоохоронні органи і служби інспекції праці з 31 країни за підтримки Європолу, Європейського агентства праці і Frontex.

До масштабних перевірок були залучені 27 тисяч правоохоронців. Відвідали понад 11 тисяч місць, що охоплюють сферу харчування і харчової промисловості, логістики, будівництва, сільського господарства, індустрії краси, послуг догляду на дому. Правоохоронці перевірили понад 70 тисяч документів. Метою було виявлення випадків трудової експлуатації біженців і громадян третіх країн.

Зосередилися у тому числі на перевірці, чи не зловживають роботодавці становищем українців з тимчасовим захистом.

Внаслідок перевірок під підозрою опинилися 57 осіб, 21 затримали. Виявили 261 постраждалого від експлуатації.

Серед іншого, порушення виявили одразу у низці закладів мережі ресторанів, назву якої не вказують. Після того кілька з них одразу закрили і виписали штрафи.

Зібрані під час операції дані допомогли відкрити 86 нових розслідувань, що допоможе виявити нових порушників.

На опублікованих Європолом фотографіях є кадри з українськими правоохоронцями.

Нагадаємо, у червні в ЄС викрили групу наркодилерів, які могли перевезти у Польщу до 5,5 тонн наркотиків.