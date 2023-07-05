Правоохранители в Европе, включая украинских, разоблачили сотни случаев трудовой эксплуатации

Правоохранители ряда стран ЕС и партнеров, включая Украину, провели масштабную операцию для выявления случаев трудовой эксплуатации людей; задержали 21 человека.

Об этом говорится в коммюнике Европола, пишет "Европейская правда".

Операцию возглавляли Нидерланды, всего были привлечены правоохранительные органы и службы инспекции труда из 31 страны при поддержке Европола, Европейского агентства труда и Frontex.

К масштабным проверкам были привлечены 27 тысяч правоохранителей. Посетили более 11 тысяч мест, охватывающих сферу питания и пищевой промышленности, логистики, строительства, сельского хозяйства, индустрии красоты, услуг ухода на дому. Правоохранители проверили более 70 тысяч документов. Целью было выявление случаев трудовой эксплуатации беженцев и граждан третьих стран.

Сосредоточились в том числе на проверке, не злоупотребляют ли работодатели положением украинцев с временной защитой.

В результате проверок под подозрением оказались 57 человек, 21 задержали. Обнаружили 261 пострадавшего от эксплуатации.

Среди прочего, нарушения обнаружили сразу в ряде заведений сети ресторанов, название которой не указывают. После того несколько из них сразу закрыли и выписали штрафы.

Собранные во время операции данные помогли открыть 86 новых расследований, что поможет выявить новых нарушителей.

На опубликованных Европолом фотографиях есть кадры с украинскими правоохранителями.

Напомним, в июне в ЕС разоблачили группу наркодилеров, которые могли перевезти в Польшу до 5,5 тонн наркотиков.