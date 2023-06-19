У ЄС викрили групу наркодилерів: могли перевезти у Польщу до 5,5 тонн наркотиків

У ЄС викрили чергову групу наркодилерів, які за час своєї діяльності могли перевезти у Польщу близько 5,5 тонн заборонених речовин.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Викриття стало результатом співпраці польських, німецьких та іспанських правоохоронців за підтримки Європолу та Євроюсту.

Учасники мережі діяли на території Польщі, Іспанії, Німеччини, Литви та Еквадору.

За даними слідства, за час діяльності група ймовірно перевезла до Польщі близько 5,5 тонн наркотичних речовин – переважно кокаїну, канабісу й гашишу загальною вартістю понад 67 млн євро.

Наркотики везли з Еквадору та Іспанії і збували у кількох воєводствах Польщі, група діяла приблизно з 2018 року.

Правоохоронці затримали загалом 10 осіб та вилучили під час обшуків два AK-47, глушник GPS, обладнання, що може використовуватися для викрадення авто, документи інших осіб, різні носії інформації.

Більшість підозрюваних затримали у Польщі, двох – на території Іспанії за виданими Польщею європейськими ордерами.

Як повідомлялося, в Італії собака допоміг виявити майже 3 тонни кокаїну на 800 млн євро.