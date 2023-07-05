Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, що очолює консервативну партію "Нові демократи", оголосив про наміри легалізувати одностатеві шлюби в країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Міцотакіс, чия партія здобула більшість на позачергових парламентських виборах у Греції у червні, підкреслив, що легалізація одностатевих шлюбів є "частиною нашої стратегії".

"Грецьке суспільство набагато більш готове і зріле", – додав він.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства – відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році. Прогрес у розширенні прав ЛГБТ-спільноти відбувся з приходом "Нових демократів" до влади у 2019-му.

Серед іншого, уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.

В останньому рейтингу прав ЛГБТ-людей серед європейських країн Греція здобула 57% рейтингу, піднявшись на п’ять відсоткових пунктів у порівнянні з попереднім роком і випередивши Велику Британію та Німеччину.

Нагадаємо, лідер грецької опозиції Греції Алексіс Ципрас також обіцяв легалізувати одностатеві шлюби з наданням повних батьківських прав, якщо його партія переможе на парламентських виборах.