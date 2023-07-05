Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, возглавляющий консервативную партию "Новые демократы", объявил о намерениях легализовать однополые браки в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Мицотакис, чья партия получила большинство на внеочередных парламентских выборах в Греции в июне, подчеркнул, что легализация однополых браков является "частью нашей стратегии".

"Греческое общество гораздо более готово и зрелое", – добавил он.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году. Прогресс в расширении прав ЛГБТ-сообщества произошел с приходом "Новых демократов" к власти в 2019-м.

Среди прочего, правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.

В последнем рейтинге прав ЛГБТ-людей среди европейских стран Греция получила 57% рейтинга, поднявшись на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом и опередив Великобританию и Германию.

Напомним, лидер греческой оппозиции Греции Алексис Ципрас также обещал легализовать однополые браки с предоставлением полных родительских прав, если его партия победит на парламентских выборах.