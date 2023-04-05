У Греції опозиція пообіцяла легалізувати одностатеві шлюби у разі перемоги на виборах

Лідер опозиції Греції Алексіс Ципрас пообіцяв легалізувати одностатеві шлюби з наданням повних батьківських прав, якщо він переможе на парламентських виборах наступного місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Алексіс Ципрас, який очолює головну ліву опозиційну партію "СІРІЗА", заявив, що його уряд надасть одностатевим парам законне право на шлюб. Це зробить Грецію першою країною з великою часткою православних християн, яка пішла на такий крок.

"Нарешті настав час, перемога нашої партії... означатиме повні права для пар, незалежно від їхньої статі", - сказав Ципрас у відеозверненні на заході молодіжного крила його партії в понеділок.

У 2021 році Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликала забезпечити гомосексуальним парам рівне дотримання прав у межах всього ЄС. Ципрас сказав, що Греція має прийняти ці рекомендації.

Одностатеві шлюби визнані здебільшого у країнах Західної Європи, але не в Італії та Греції, у яких існують цивільні партнерства.

48-річний Ципрас протистоїть правоцентристському прем'єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу на виборах 21 травня. Наразі партія Ципраса трохи відстає в опитуваннях громадської думки, хоча відрив від консерваторів останніми тижнями скоротився після смертельної залізничної катастрофи.

Попри спротив грецької православної церкви та політичних консерваторів, одностатеві цивільні союзи у Греції легалізували у 2015 році за попереднього уряду на чолі з Ципрасом.

ЛГБТ-групи в Греції давно виступають за те, щоб їхні представники мали повні сімейні права, і домагаються посилення антидискримінаційних законів.