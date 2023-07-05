У Швейцарії визнали конституційними обмеження під час епідемії COVID-19

Спеціальний комітет нижньої палати швейцарського парламенту ухвалив, що офіційні заходи з протидії пандемії коронавірусу не виходили за межі конституції, хоч і порушували деякі основоположні права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

У грудні 2021 року Федеральна рада Швейцарії розширила сферу дії COVID-сертифікату, передбачивши поширення так званого принципу 2G (вакциновані та/або одужалі) на ресторани, культурні заклади та спортивно-розважальні заклади, а також вимогу носити маску для обличчя.

Парламентський комітет вивчив ці заходи й дійшов висновку, що рішення розширити вимогу щодо наявності COVID-сертифіката є значним обмеженням основних прав і що подібний крок має ухвалюватись у суворій відповідності до Конституції.

Однак жодних кардинальних порушень конституційних прав швейцарців комітет не констатував, оскільки не було сумнівів у дотриманні критерію суспільного інтересу – COVID-пандемія становила явну загрозу для здоров'я населення.

Водночас комітет рекомендував винести певні уроки для запобігання майбутнім кризам. Серед іншого, Федеральній раді Швейцарії слід уточнити питання диференційованого ставлення до людей відповідно до їхнього статусу вакцинації та використання COVID-сертифіката.

Швейцарський уряд також зобов’язали скласти перелік індикаторів, які можуть бути використані в разі майбутньої пандемії для визначення загрози громадському здоров’ю, і посилити охорону біологічних лабораторій із високим рівнем небезпеки.

Федеральна рада Швейцарії має час до 4 жовтня, щоб подати свої пропозиції до рекомендацій парламентського комітету.

За весь час пандемії коронавірусу у Швейцарії з населенням 8,7 мільйона зафіксували майже 14 тисяч смертей. Із квітня цього року країна скасувала вимогу обов'язкової вакцинації проти COVID-19, оскільки практично все населення або перехворіло, або щепилось.